В остросоциальном проекте Один за всех 18 сезон 2 выпуск дают надежду тем, кто уже отчаялся. Назар и София обратились за помощью, потому что им больше не на кого рассчитывать. Отчим бьет и унижает детей, но мать закрывает на это глаза. Назар и София, старшие из пятерых детей Галины, пришли в студию Один за всех 2022, чтобы рассказать правду и избавиться от домашней тирании.

Эксперты ужаснулись, когда услышали, какие издевательства пришлось пережить детям. Олег поднимает руку даже на самых маленьких! При этом мужчина все отрицает. Он утверждает, что хочет жениться на Галине, а Назар придумывает эти истории, чтоб избавиться от отчима. Где же правда? Узнайте в проекте Один за всех 18 сезон 2 выпуск.

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