В гостросоціальному проєкті Один за всіх 18 сезон 2 випуск дають надію тим, хто вже зневірився. Назар і Софія звернулися по допомогу, бо їм більше нема, на кого розраховувати. Вітчим б'є та принижує дітей, але мати заплющує на це очі. Назар та Софія, старші з п'ятьох дітей Галини, прийшли до студії Один за всіх 2022, щоб розповісти правду та позбутися домашньої тиранії.

Експерти жахнулися, коли почули, які знущання довелося пережити дітям. Олег піднімає руку навіть на найменших! При цьому чоловік все заперечує. Він стверджує, що хоче одружитися з Галиною, а Назар вигадує ці історії, щоб позбутися вітчима. Де правда? Дізнайтесь у проєкті Один за всіх 18 сезон 2 випуск.

Дивіться онлайн Один за всіх 2022 останній випуск від 5 лютого 2022