Дивіться онлайн прем’єру Один за всіх 18 сезон 1 випуск від 06.02.2022 на СТБ! Новий сезон гостросоціального проєкту розпочався з резонансної справи про 14-річного Єгора з Кушугума ​​Запорізької області. Група підлітків жорстоко знущалася з хлопчика. Коли батьки знайшли сина, він не міг розмовляти і кричав від болю, а все його тіло було схоже на суцільну гематому. Також на тілі Єгора красувалися опіки, він був мокрий і не міг відійти від стану глибокого шоку. Коли батьки дізналися, які саме знущання пережив Єгор, вони були вражені. Дізнайтесь подробиці у проєкті Один за всіх 2022.

Найбільше мати Єгора Анна боїться, що злочинцям усе зійде з рук. Двох із них навіть не затримали, а головних підозрюваних загалом можуть відпустити без покарання! Ніхто з нападників не визнає своєї провини, а їхні батьки переводять стрілки на інших дітей. Кожен вигороджує своє ненаглядне чадо… Хто ж був ініціатором нападу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Один за всіх 2022 випуск 1.

Дивіться онлайн Один за всіх 2022