Смотрите онлайн премьеру Один за всех 18 сезон 1 выпуск от 06.02.2022 на СТБ! Новый сезон остросоциального проекта начался с резонансного дела о 14-летнем Егоре из Кушугума Запорожской области. Группа подростков жестоко поиздевалась над мальчиком. Когда родители нашли сына, он не мог разговаривать и кричал от боли, а все его тело было похоже на сплошную гематому. Также на теле Егора красовались ожоги, он был мокрый и явно не мог отойти от состояния глубокого шока. Когда родители узнали, какие именно издевательства пережил Егор, они были поражены. Узнайте подробности в проекте Один за всех 2022.

Больше всего мать Егора Анна боится, что преступникам все сойдет с рук. Двоих из них даже не задержали, а главных подозреваемых вообще могут отпустить без наказания! Никто из нападавших не признает свою вину, а их родители переводят стрелки на других детей. Каждый выгораживает свое ненаглядное чадо… Кто же был инициатором нападения? Узнайте прямо сейчас – смотрите Один за всех 2022 выпуск 1.

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