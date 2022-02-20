У проєкті Один за всіх 18 сезон 3 випуск ветеран АТО шукає свою сім'ю. Руслан ріс із люблячими батьками, але ще підлітком дізнався, що його всиновили. Це нітрохи не зменшило його любов до прийомних матері та батька. Руслан не збирався шукати біологічних родичів до того моменту, як він мало не загинув на війні. На волосині від смерті Руслан пообіцяв собі знайти справжню матір.

У 3 випуску Один за всіх Руслан вперше зустрівся зі своїми біологічними сестрами. Чим більше вони розповідали про своє дитинство, тим більше Руслан переконувався, що це вони, а не він пройшли через справжнє пекло на землі. Ким була та жінка, яка покинула сина і позбавила дочок нормального дитинства? І хто хотів маленькому Руслану смерті? Дивіться у проєкті Один за всіх 18 сезон 3 випуск від 20.02.2022!

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