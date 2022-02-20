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Video: Один за всіх: випуск 3 від 20.02.2022

Останній 3 випуск Один за всіх 20 лютого 2022 розповість історію ветерана АТО, який шукає свою сім'ю. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему в студії Один за всіх 2022. Останній випуск (ефір від 20.02.2022) дивитись онлайн
Випуск 3 | 20.02.2022 | Сезон 18

У проєкті Один за всіх 18 сезон 3 випуск ветеран АТО шукає свою сім'ю. Руслан ріс із люблячими батьками, але ще підлітком дізнався, що його всиновили. Це нітрохи не зменшило його любов до прийомних матері та батька. Руслан не збирався шукати біологічних родичів до того моменту, як він мало не загинув на війні. На волосині від смерті Руслан пообіцяв собі знайти справжню матір.

У 3 випуску Один за всіх Руслан вперше зустрівся зі своїми біологічними сестрами. Чим більше вони розповідали про своє дитинство, тим більше Руслан переконувався, що це вони, а не він пройшли через справжнє пекло на землі. Ким була та жінка, яка покинула сина і позбавила дочок нормального дитинства? І хто хотів маленькому Руслану смерті? Дивіться у проєкті Один за всіх 18 сезон 3 випуск від 20.02.2022!

Дивіться онлайн Один за всіх 2022 останній випуск від 13 лютого 2022

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