Дивіться онлайн соціальний проєкт Один за всіх 18 сезон спецвипуск 3 від 22.05.2022 на сайті телеканалу СТБ! Війна змінила життя мільйонів українців. Нам довелося виживати в новій реальності та справлятися з новими викликами. За час повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти скоїли дуже багато військових злочинів і перетворили життя мирних людей на справжнє пекло.

Що таке втрата найрідніших людей, не з чуток знає Вікторія. Її чоловік і 12-річна донька загинули під час спроби евакуюватися з окупованої території. Вікторія звернулася у проєкт Один за всіх 18 сезон, оскільки боїться знову опинитися в небезпеці, тільки цього разу в іншій країні. Хочете дізнатися, як українцям не потрапити в Європі на гачок до аферистів? А також почути поради, як пережити біль втрати близьких, які загинули від рук окупантів? Дивіться онлайн проєкт СТБ Один за всіх сезон 18 спецвипуск 3.

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