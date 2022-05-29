Дивіться соціальний проєкт Один за всіх 18 сезон спецвипуск 4 від 29.05.2022 на СТБ! Війна змінила життя українців назавжди. Багато хто втратив свої будинки і залишився фактично безпритульним. Що робити, якщо ваше помешкання знищили російські військові? Експерти проєкту намагатимуться допомогти героям програми. Ці поради також будуть корисними для вас, якщо ви опинилися у подібній ситуації.

Юлія з Ірпеня мріяла про власний будинок під Києвом. У програмі Один за всіх спецвипуск 4 вона показує фотографії сімейного гніздечка, в яке вони з сім'єю планували заселитися вже в березні, але їм завадила війна… Адже вони, як і раніше, мають виплачувати двом банкам за кредитами, які взяли заради купівлі будинку! Як бути в такій ситуації? І що робити, якщо ви вже не можете залишатися в тимчасовому притулку для біженців, але й повертатися вам нема куди? Дивіться у проєкті Один за всіх 18 сезон спецвипуск 4.

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