Гостросоціальний проєкт Один за всіх 18 сезон 5 спецвипуск від 05.06.2022 розповість історії українців, які два місяці прожили в бункерах Азовсталі. Заблокований завод назавжди залишиться однією з найболючіших трагедій України, яка закарбується в нашій пам’яті та історії. У проєкті Один за всіх 18 сезон дружини захисників Маріуполя розкажуть вражаючі історії кохання та незламності духу своїх чоловіків.

У 5 спецвипуску команда Один за всіх 2022 також поспілкувалася з Єгором Чехонацьким, який із родиною пережив жахи перебування в бункері Азовсталі. Разом із ними в замкнутому просторі жили й інші родини з домашніми улюбленцями. Бункерне життя негативно вплинуло на тварин, які відмовлялися від їжі та поводилися агресивно. У програмі Один за всіх 18 сезон зоопсихологиня Оксана Галан розповість, як допомогти улюбленцям відчувати себе в безпеці. Що робити, якщо хвостатики перестають їсти? Як їх заспокоїти під час обстрілів? Усі подробиці дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 18 сезон 5 спецвипуск від 05.06.2022!

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