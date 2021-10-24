Смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 9 выпуск от 24.10.2021 – вместе с Сергеем Костырой и экспертами боритесь за справедливость!

Стелла Микитенко и ее 15-летняя крестница Светлана обратились в программу, чтобы посадить за решетку 27-летнего Дмитрия – родного брата школьницы. По словам героинь, три года подряд мужчина насиловал родную сестру в стенах собственного дома! Девушка рассказала крестной маме все детали страшного периода в ее жизни. Однако несмотря на зверское преступление, Дмитрий до сих пор на свободе. Более того, бабушка-опекунша Светланы, Раиса Самолюк, стоит горой за Дмитрия. Мол, циничная девушка облила его грязью лжи. Кто же прав в этой истории? Кто еще пострадал от его намерений? И действительно ли Дмитрий – жестокий насильник? Не пропустите расследование резонансного дела – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 9 выпуск от 24.10.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 17 октября 2021