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Video: Один за всех: выпуск 9 от 24.10.2021

Последний 9 выпуск Один за всех 24 октября 2021 расскажет историю 15-летней Светланы, которая обвиняет своего родного брата Дмитрия в изнасиловании. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 24.10.2021) смотреть онлайн
Выпуск 9 | 24.10.2021 | Сезон 17

Смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 9 выпуск от 24.10.2021 – вместе с Сергеем Костырой и экспертами боритесь за справедливость!

Стелла Микитенко и ее 15-летняя крестница Светлана обратились в программу, чтобы посадить за решетку 27-летнего Дмитрия – родного брата школьницы. По словам героинь, три года подряд мужчина насиловал родную сестру в стенах собственного дома! Девушка рассказала крестной маме все детали страшного периода в ее жизни. Однако несмотря на зверское преступление, Дмитрий до сих пор на свободе. Более того, бабушка-опекунша Светланы, Раиса Самолюк, стоит горой за Дмитрия. Мол, циничная девушка облила его грязью лжи. Кто же прав в этой истории? Кто еще пострадал от его намерений? И действительно ли Дмитрий – жестокий насильник? Не пропустите расследование резонансного дела – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 9 выпуск от 24.10.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 17 октября 2021

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