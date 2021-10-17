33-летняя Дарья Мельник обратилась в проект Один за всех 17 сезон 8 выпуск от 17.10.2021, чтобы найти пропавшую сестру. Шесть лет назад 29-летняя Валентина Петюр из Первомайска вышла из дома в гости к куме и больше не вернулась. Более того, покинула не только родню, а и своих троих детей! Дарья сразу начала поисковую операцию: подала заявление в полицию, посетила всех знакомых и друзей сестры и пыталась выйти с ней на связь через социальные сети. Однако все было напрасно – Валентина будто сквозь землю провалилась…

В 8 выпуске проекта Один за всех 2021 Дарья сообщила потрясающую новость: неделю назад к ней позвонили с неизвестного номера и шокировали: ее сестра до сих пор жива и даже воспитывает 2-летнюю дочь. Всю информацию героиня передала нашим журналистам. Вскоре и они получили загадочное видеообращение от женщины, которая как две капли воды похожа на пропавшую Валентину. Неизвестная умоляла о помощи и назвалась сестрой Дарьи. Шок! Действительно ли таинственная незнакомка – родственница героини? Куда она исчезла на шесть лет? И почему бросила детей? Не пропустите резонансную историю – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 8 выпуск от 17.10.2021 на сайте СТБ.

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