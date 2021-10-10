Сергей Костыра в проекте Один за всех 17 сезон 7 выпуск от 10.10.2021 будет помогать прояснить сложнейшую ситуацию с опекунством над 6-летней Полинкой. Девочка еще с рождения имеет определенные недостатки – она ​​не слышит, не говорит, плохо ходит. С недавнего времени за девочкой ухаживает ее бабушка, 53-летняя Ольга Юрпольская. Ранее воспитанием дочери занимались ее родная мама и отчим. Однако четыре месяца назад органы опеки фактически спасли Полину из рук родителей. В 7 выпуске проекта Один за всех 2021 стали известны подробности родительского равнодушия. Несмотря на болезнь Полины, мама и отчим совершенно не занимались ни девочкой, ни ее воспитанием. Полинка росла в условиях тотальной антисанитарии. Увидев отношение родителей к ребенку, бабушка забрала ее к себе, где, по ее словам, окружила внучку заботой и любовью. Однако родители Полины только смеются над обвинениями Ольги и называют ее лгуньей. Мол, женщина стремится стать опекуном Полины только из-за денег, потому оклеветала их. Кто в этой ситуации действительно желает добра ребенку? Не пропустите расследование резонансного дела – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 7 выпуск от 10.10.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 3 октября 2021