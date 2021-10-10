Сергій Костира в проєкті Один за всіх 17 сезон 7 випуск від 10.10.2021 допомагатиме прояснити надскладну ситуацію з опікунством над 6-річною Полінкою. Дівчина ще з народження має певні вади – вона не чує, не розмовляє, погано ходить. Віднедавна за дівчинкою доглядає її бабуся, 53-річна Ольга Юрпольська. Раніше вихованням доньки займалися її рідна мама та вітчим. Проте чотири місяці тому органи опіки фактично врятували Поліну з рук батьків. У 7 випуску проєкту Один за всіх 2021 стали відомі подробиці батьківської байдужості. Попри хворобу Поліни, мама та вітчим абсолютно не займалися ні дівчинкою, ні її вихованням. Полінка зростала в умовах тотальної антисанітарії. Побачивши ставлення батьків до дитини, бабуся забрала її до себе, де, за її словами, оточила внучку турботою та любов’ю. Однак батьки Поліни тільки сміються зі звинувачень Ольги та називають її брехункою. Мовляв, жінка прагне стати опікуном Поліни тільки через гроші, тому звела наклеп на них. Хто в цій ситуації дійсно бажає добра дитині? Не пропустіть розслідування резонансної справи – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 7 випуск від 10.10.2021 на СТБ.

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