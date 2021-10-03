Не пропустіть нову приголомшливу історію про боротьбу за честь, правду і справедливість – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 6 випуск від 03.10.2021 на сайті СТБ.

Марія Тимкалюк з Одещини благає допомогти звільнити її 28-річного сина Віталія від кайданів. Пів року тому хлопець сів за ґрати через звинувачення в зґвалтуванні 11-річної падчерки! Почувши від доньки жахливі подробиці наруги, екскохана обвинувачуваного, 39-річна Ірина, не змогла стримати емоцій і вирішила змусити ґвалтівника по максимуму відповісти за скоєне. Проте мама Віталія в 6 випуску проєкту Один за всіх 2021 переконує: Іра збрехала, аби помститися хлопцю за розбите серце. Невже жінка наважилася змусити доньку піти на страшну брехню заради розплати та любовних інтриг? Дізнаєтесь зовсім скоро!

Хто насправді Ірина: жертва чи ображена жінка в гніві? Які докази невинуватості сина оприлюднить Марія? Яку страшну таємницю про дорослих розкриє 11-річна падчерка? Ви маєте це побачити – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 6 випуск від 03.10.2021.

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