Сергій Костира в гостросоціальному проєкті Один за всіх 17 сезон 5 випуск від 26.09.2021 проллє світло на приголомшливу історію. 14-річний Артем Неклеса з Дніпропетровської області досі не може прийти в себе після страхітливого випадку. Хлопчик знайшов свого рідного батька мертвим у зашморгу! Герой проєкту Один за всіх 17 сезон у 5 випуску не вірить, що 45-річний мільйонер Олександр Неклеса міг покінчити життя самогубством. Ба більше, Артем впевнений: його рідна мама, Оксана Неклеса, доклала руку до смерті батька. Сама ж ексдружина шокована звинуваченнями сина та готова спростувати їх. Оксана звинувачує в смерті мільйонера його 25-річну коханку Вероніку Коваль, яка одразу після поховання переїхала жити в його будинок, загарбала бізнес і налаштувала Артема проти неї. На чиєму боці правда? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 5 випуск від 26.09.2021 на СТБ.

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