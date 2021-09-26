Сергей Костыра в остросоциальном проекте Один за всех 17 сезон 5 выпуск от 26.09.2021 прольет свет на потрясающую историю. 14-летний Артем Неклеса из Днепропетровской области до сих пор не может прийти в себя после страшного случая. Мальчик нашел своего родного отца мертвым в петле! Герой проекта Один за всех 17 сезон в 5 выпуске не верит, что 45-летний миллионер Александр Неклеса мог покончить жизнь самоубийством. Более того, Артем уверен: его родная мама, Оксана Неклеса, приложила руку к смерти отца. Сама же экс-жена шокирована обвинениями сына и готова опровергнуть их. Оксана обвиняет в смерти миллионера его 25-летнюю любовницу Веронику Коваль, которая сразу после похорон переехала жить в его дом, захватила бизнес и настроила Артема против нее. На чьей стороне правда? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 5 выпуск от 26.09.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 19 сентября 2021