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Video: Один за всех: выпуск 5 от 26.09.2021

Последний 5 выпуск Один за всех 26 сентября 2021 расскажет историю 14-летнего Артема, который в шоке от того, что нашел своего отца повешенным. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 26.09.2021) смотреть онлайн
Выпуск 5 | 26.09.2021 | Сезон 17

Сергей Костыра в остросоциальном проекте Один за всех 17 сезон 5 выпуск от 26.09.2021 прольет свет на потрясающую историю. 14-летний Артем Неклеса из Днепропетровской области до сих пор не может прийти в себя после страшного случая. Мальчик нашел своего родного отца мертвым в петле! Герой проекта Один за всех 17 сезон в 5 выпуске не верит, что 45-летний миллионер Александр Неклеса мог покончить жизнь самоубийством. Более того, Артем уверен: его родная мама, Оксана Неклеса, приложила руку к смерти отца. Сама же экс-жена шокирована обвинениями сына и готова опровергнуть их. Оксана обвиняет в смерти миллионера его 25-летнюю любовницу Веронику Коваль, которая сразу после похорон переехала жить в его дом, захватила бизнес и настроила Артема против нее. На чьей стороне правда? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 5 выпуск от 26.09.2021 на СТБ.

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