В студии проекта Один за всех 17 сезон 4 выпуск от 19.09.2021 развернется настоящее уголовное расследование. За помощью к Сергею Костыре и экспертам остросоциального проекта обратились убитые горем Вита и Олег Ющенко. Недавно в их семье произошла трагедия – жестоко убили их 56-летнюю мать Ольгу Ющенко. Женщину искали три дня, пока ее тело не нашли во дворе собственного дома. Дети жертвы уверены: в смерти матери виновата младшая дочь, 18-летняя Ольга Гончаренко. Братьев и сестер поразило поведение подозреваемой во время поисков мамы. То она вводила в заблуждение поисковую группу, то заметно нервничала, когда Вита и Олег приблизились к месту, где было закопано тело женщины. Однако Оля в 4 выпуске проекта Один за всех 2021 категорически не согласна с обвинениями родных. Более того, она убеждает: пока происходили поиски матери, кто-то из родных знал о ее смерти. Кто именно? И почему Ольга не решилась назвать имя этого человека? Правда вас шокирует – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 4 выпуск от 19.09.2021 на СТБ.

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