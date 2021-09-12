Сергей Костыра и эксперты проекта Один за всех 17 сезон в 3 выпуске от 12.09.2021 становятся на страже справедливости и готовы дать отпор лжи, которая не дает спокойно жить героям проекта.

С просьбой спасти 12-летнюю Александру от отца обратились старшие братья и сестры девочки. Они рассказали страшную историю, которая просто не укладывается в голове. Родной отец в течение полугода совершал надругательство над несчастной школьницей. Саша долго молчала и не решалась рассказать правду об отце. Но после последнего случая развращения девушка не смогла держать все в себе и поделилась страшной тайной со старшими сестрами и братьями…

В 3 выпуске проекта Один за всех 2021 обвиняемый в ужасном преступлении отрицает свою вину. Мол, пасынки и падчерицы нарочно придумали это, чтобы разлучить его с их матерью и посадить за решетку. Более того, мужчина клянется: он бы никогда не решился издеваться над родной дочерью. Мать Саши также отрицает все обвинения и объясняет: таким образом отец играет с ребенком! Кто на самом деле прав? Будут узнавать наши эксперты – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 3 выпуск от 12.09.2021 на СТБ.

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