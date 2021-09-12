Сергій Костира й експерти проєкту Один за всіх 17 сезон у 3 випуску від 12.09.2021 стають на варті справедливості та готові дати відсіч брехні, яка не дає спокійно жити героям проєкту.

З проханням врятувати 12-річну Олександру від батька звернулися старші брати та сестри дівчинки. Вони розповіли страшну історію, яка просто не вкладається в голові. Рідний батько протягом пів року вчиняв наругу над бідолашною школяркою. Саша довго мовчала та не наважувалася розповісти правду про тата. Але після останнього випадку розбещення дівчина не змогла тримати все в собі та поділилася страшною таємницею зі старшими сестрами та братами…

У 3 випуску проєкту Один за всіх 2021 обвинувачений у жахливому злочині заперечує свою провину. Мовляв, пасинки та падчерки навмисне придумали це, аби розлучити його з їхньою матір’ю та посадити за ґрати. Ба більше, чоловік клянеться: він би ніколи не наважився знущатися з рідної доньки. Матір Саші також заперечує всі звинувачення. Натомість пояснює: у такий спосіб батько грається з дитиною! Хто насправді має рацію? Дізнаватимуться наші експерти – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 3 випуск від 12.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 5 вересня 2021