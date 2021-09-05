Ви дивитеся онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 17 сезон 2 випуск від 05.09.2021 на сайті СТБ!

Сьогоднішня історія вразила не тільки ведучого, а й бувалих експертів. Кілька тижнів тому в селі Девладове відбулася трагедія, яка просто не вкладається в голові. Вітчим Сергій знущався зі свого дворічного пасинка Михайлика та 7-річної падчерки Вікторії та катував їх. Чоловік проявив нелюдську жорстокість: він зв’язував дітей скотчем і безжально бив. Як стало відомо у 2 випуску проєкту Один за всіх, нелюд на цьому не зупинився. Він порізав тіло 2-річного Михайла й залишив стікати кров’ю. На жаль, від завданих травм хлопчик помер…

Ведучого та експертів шокували дії матері Марини. Як виявилося, жінка протягом години була на зв’язку із Сергієм і чула, як катують її дітей! Чому мати не викликала поліцію та так байдуже поставилася до почутого? Не пропустіть усі подробиці – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 2 випуск від 05.09.2021.

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