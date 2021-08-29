Гостросоціальний проєкт, який допомагає віднайти правду та справедливість, повертається! Дивіться онлайн Один за всіх 17 сезон 1 випуск від 29.08.2021 на сайті СТБ.

Сьогоднішня героїня Олена Шульга з Житомирщини звернулася до Сергія Костири й експертів із благанням допомогти знайти вбивцю свого 14-річного сина Даниїла. Місяць тому хлопчик вийшов із будинку пізно ввечері та додому більше не повернувся. Через добу понівечене тіло Дані знайшли на закинутій будівлі. На його тілі не було живого місця! Хто наважився так жорстоко познущатися з неповнолітнього? В 1 випуску проєкту Один за всіх 2021 стало відомо: слідчі висунули підозру 15-річній однокласниці загиблого. Мама дівчинки Лариса не може повірити в провину доньки. Мовляв, вона не спроможна на таку жорстокість, її підставили. Ба більше, родичі потенційної винуватиці назвали ім’я ймовірного вбивці! Хто він? І що пов’язувало хлопця з загиблим і його однокласницею? Розв’язка історії вас приголомшить – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 1 випуск від 29.08.2021.

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