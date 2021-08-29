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Сегодняшняя героиня Елена Шульга с Житомирщины обратилась к Сергею Костыре и экспертам с мольбой помочь найти убийцу своего 14-летнего сына Даниила. Месяц назад мальчик вышел из дома поздно вечером и домой больше не вернулся. Через сутки изуродованное тело Дани нашли в заброшенном здании. На его теле не было живого места! Кто решился так жестоко поиздеваться над несовершеннолетним? В 1 выпуске проекта Один за всех 2021 стало известно: следователи выдвинули подозрение 15-летней однокласснице погибшего. Мама девочки Лариса не может поверить в вину дочери. Мол, она не способна на такую ​​жестокость, ее подставили. Более того, родственники потенциальной виновницы назвали имя предполагаемого убийцы! Кто он? И что связывало парня с погибшим и его одноклассницей? Развязка истории вас ошеломит – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 1 выпуск от 29.08.2021.

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