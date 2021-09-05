Вы смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 17 сезон 2 выпуск от 05.09.2021 на сайте СТБ!

Сегодняшняя история поразила не только ведущего, но и бывалых экспертов. Несколько недель назад в селе Девладово произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове. Отчим Сергей издевался над своим двухлетним пасынком и 7-летней падчерицей Викторией и пытал их. Мужчина проявил нечеловеческую жестокость: он связывал детей скотчем и безжалостно бил. Как стало известно во 2 выпуске проекта Один за всех, изверг на этом не остановился. Он порезал тело 2-летнего Михаила и оставил истекать кровью. К сожалению, от нанесенных травм мальчик скончался…

Ведущего и экспертов шокировали действия матери Марины. Как оказалось, женщина в течение часа была на связи с Сергеем и слышала, как пытают ее детей! Почему мать не вызвала полицию и так безразлично отнеслась к услышанному? Не пропустите все подробности – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 2 выпуск от 05.09.2021.

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