У студії проєкту Один за всіх 17 сезон 4 випуск від 19.09.2021 розгорнеться справжнє кримінальне розслідування. По допомогу до Сергія Костири й експертів гостросоціального проєкту звернулися вбиті горем Віта й Олег Ющенки. Нещодавно в їхній сім’ї сталася трагедія – жорстоко вбили їхню 56-річну матір Ольгу Ющенко. Жінку шукали три дні, аж поки її тіло не знайшли на подвір’ї власного будинку. Діти жертви впевнені: у смерті матері винна наймолодша донька, 18-річна Ольга Гончаренко. Братів і сестер вразила поведінка підозрюваної під час пошуків мами. То вона вводила в оману пошукову групу, то помітно нервувала, коли Віта й Олег наблизилися до місця, де було закопане тіло жінки. Однак Оля в 4 випуску проєкту Один за всіх 2021 категорично не погоджується зі звинуваченнями рідні. Ба більше, вона переконує: поки відбувалися пошуки матері, хтось із рідних знав про її смерть. Хто саме? І чому Ольга не наважилася назвати ім’я цієї людини? Правда вас шокує – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 4 випуск від 19.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 12 вересня 2021