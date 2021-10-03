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Мария Тимкалюк из Одесской области умоляет помочь освободить ее 28-летнего сына Виталия от оков. Полгода назад парень сел за решетку по обвинению в изнасиловании 11-летней падчерицы! Услышав от дочери ужасные подробности надругательства, экс-любимая обвиняемого, 39-летняя Ирина, не смогла сдержать эмоций и решила заставить насильника по максимуму ответить за содеянное. Однако мама Виталия в 6 выпуске проекта Один за всех 2021 убеждает: Ира солгала, чтобы отомстить парню за разбитое сердце. Неужели женщина решилась заставить дочь пойти на страшную ложь ради расплаты и любовных интриг? Узнаете совсем скоро!

Кто на самом деле Ирина: жертва или оскорбленная женщина в гневе? Какие доказательства невиновности сына обнародует Мария? Какую страшную тайну о взрослых раскроет 11-летняя падчерица? Вы должны это увидеть – смотрите онлайн проект Один за всех 17 сезон 6 выпуск от 03.10.2021.

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