33-річна Дар’я Мельник звернулася в проєкт Один за всіх 17 сезон 8 випуск від 17.10.2021, аби знайти зниклу сестру. Шість років тому 29-річна Валентина Петюр із Першотравенська вийшла з дому в гості до куми та більше не повернулася. Ба більше, покинула не тільки рідню, а і своїх трьох дітей! Дар’я одразу почала пошукову операцію: подала заяву в поліцію, навідала всіх знайомих і друзів сестри та намагалася вийти з нею на зв’язок через соціальні мережі. Проте все було марно – Валентина ніби крізь землю провалилася…

У 8 випуску проєкту Один за всіх 2021 Дар’я повідомила приголомшливу новину: тиждень тому до неї зателефонували з невідомого номера та шокували: її сестра досі жива та навіть виховує 2-річну доньку. Усю інформацію героїня передала нашим журналістам. Невдовзі й вони отримали загадкове відеозвернення від жінки, яка як дві краплі води схожа на зниклу Валентину. Невідома благала про допомогу та назвалася сестрою Дар’ї. Шок! Чи дійсно таємнича незнайомка – родичка героїні? Куди вона зникла на шість років? І чому покинула дітей? Не пропустіть резонансну історію – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 8 випуск від 17.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 10 жовтня 2021