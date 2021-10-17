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Video: Один за всіх: випуск 8 від 17.10.2021

Останній 8 випуск Один за всіх 17 жовтня 2021 розповість історію жінки, яка зникла на шість років. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 17.10.2021) дивитись онлайн
Випуск 8 | 17.10.2021 | Сезон 17

33-річна Дар’я Мельник звернулася в проєкт Один за всіх 17 сезон 8 випуск від 17.10.2021, аби знайти зниклу сестру. Шість років тому 29-річна Валентина Петюр із Першотравенська вийшла з дому в гості до куми та більше не повернулася. Ба більше, покинула не тільки рідню, а і своїх трьох дітей! Дар’я одразу почала пошукову операцію: подала заяву в поліцію, навідала всіх знайомих і друзів сестри та намагалася вийти з нею на зв’язок через соціальні мережі. Проте все було марно – Валентина ніби крізь землю провалилася…

У 8 випуску проєкту Один за всіх 2021 Дар’я повідомила приголомшливу новину: тиждень тому до неї зателефонували з невідомого номера та шокували: її сестра досі жива та навіть виховує 2-річну доньку. Усю інформацію героїня передала нашим журналістам. Невдовзі й вони отримали загадкове відеозвернення від жінки, яка як дві краплі води схожа на зниклу Валентину. Невідома благала про допомогу та назвалася сестрою Дар’ї. Шок! Чи дійсно таємнича незнайомка – родичка героїні? Куди вона зникла на шість років? І чому покинула дітей? Не пропустіть резонансну історію – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 8 випуск від 17.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 10 жовтня 2021

 

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