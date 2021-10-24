Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 9 випуск від 24.10.2021 – разом із Сергієм Костирою та експертами боріться за справедливість!

Стелла Микитенко та її 15-річна похресниця Світлана звернулися до програми, аби посадити за ґрати 27-річного Дмитра – рідного брата школярки. За словами героїнь, три роки поспіль чоловік ґвалтував рідну сестру в стінах власного будинку! Дівчина розповіла хресній мамі всі деталі того страшного періоду в її житті. Однак попри звірський злочин, Дмитро досі на волі. Ба більше, бабуся-опікунка Світлани, Раїса Самолюк, стоїть горою за Дмитра. Мовляв, цинічна дівчина облила його брудом брехні. Хто ж має рацію в цій історії? Хто ще постраждав від його намірів? І чи дійсно Дмитро – жорстокий ґвалтівник? Не пропустіть розслідування резонансної справи – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 9 випуск від 24.10.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 17 жовтня 2021