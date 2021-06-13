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Video: Один за всех: выпуск 25 от 13.06.2021

Последний 25 выпуск Один за всех 13 июня 2021 расскажет историю женщины, которая хотела продать двух родных дочерей знакомой за бутылку водки. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 13.06.2021) смотреть онлайн
Выпуск 25 | 13.06.2021 | Сезон 16

В проекте Один за всех 16 сезон 25 выпуск от 13.06.2021 ведущий Сергей Костыра и эксперты собрались в одной студии, чтобы помочь участникам нового выпуска поставить точки над і и восстановить справедливость.

Героинями проекта стали две неравнодушные женщины, которые рассказали о шокирующем жутком случае, произошедшем недавно в Одессе. Средь бела дня женщина хотела продать двух родных дочерей знакомой за 40 тысяч гривен и бутылку водки! В 25 выпуске Один за всех 2021 Лариса и Жанна не могли сдержать слез, ведь не раз становились свидетелями зверского отношения родителей к беззащитным малюткам.

Защитить свое звание идеальных родителей вызвались Кристина с Никитой, которые заверили: соседи оклеветали их и захотели отобрать детей из семьи обманным путем. Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 25 выпуск от 13.06.2021 на сайте СТБ и узнайте, какая сторона хотела для девочек счастья и защиты.

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