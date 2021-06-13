В проекте Один за всех 16 сезон 25 выпуск от 13.06.2021 ведущий Сергей Костыра и эксперты собрались в одной студии, чтобы помочь участникам нового выпуска поставить точки над і и восстановить справедливость.

Героинями проекта стали две неравнодушные женщины, которые рассказали о шокирующем жутком случае, произошедшем недавно в Одессе. Средь бела дня женщина хотела продать двух родных дочерей знакомой за 40 тысяч гривен и бутылку водки! В 25 выпуске Один за всех 2021 Лариса и Жанна не могли сдержать слез, ведь не раз становились свидетелями зверского отношения родителей к беззащитным малюткам.

Защитить свое звание идеальных родителей вызвались Кристина с Никитой, которые заверили: соседи оклеветали их и захотели отобрать детей из семьи обманным путем. Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 25 выпуск от 13.06.2021 на сайте СТБ и узнайте, какая сторона хотела для девочек счастья и защиты.

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