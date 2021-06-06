Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 24 выпуск от 06.06.2021 на сайте СТБ.

Новая история стоит вашего внимания, ведь она могла бы запросто составить конкуренцию остросюжетной мелодраме! В последнее время многодетная мать Анна жила с одной мыслью – как вернуть своего благоверного в семью. Ее муж Евгений ушел из семьи, но не так далеко, а прямо к соседке!

В 24 выпуске остросоциального проекта Один за всех 2021 главная героиня призналась: она прибегала ко всем способам, чтобы ее любимый изменил свое решение в ее пользу. Все началось с угроз в адрес разлучницы, а закончилось покорным отчаянием. Анна приняла тот факт, что любимый будет делить кровать с ней и любовницей!

Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 24 выпуск от 06.06.2021 на сайте СТБ и узнайте:

— Какими признаниями удивил главный самец всех присутствующих в студии?

— Недаром ли воевали две женщины?

— Неужели Евгений жил не с двумя, а сразу с тремя женщинами?

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 30 мая 2021