В остросоциальном проекте Один за всех 16 сезон 23 выпуск от 30.05.2021 за помощью в студию обратились две неравнодушные женщины. Яна и Александра стали свидетелями жутких издевательств над двумя беззащитными детьми. На теле восьмилетнего Илюши и его сестренки Софии они не нашли живого места!

В 23 выпуске проекта Один за всех 2021 женщины еще долго не могли прийти в себя, ведь увиденное глубоко поразило и напугало их. Все тело малышей было усеяно ужасными ожогами! Представительница службы по делам детей видела огромное количество инцидентов за свою многолетнюю работу, однако этот случай еще долго не мог выйти у нее из головы.

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Действительно ли родители пытали своих детей?

Почему бабушка и дедушка обвинили в этой ситуации маленького Илюшу?

Смогли ли горе-родители найти слова, чтобы оправдать себя?

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