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Video: Один за всех: выпуск 23 от 30.05.2021

Последний 23 выпуск Один за всех 30 мая 2021 расскажет историю об отце, который усмирял ребенка раскаленной кочергой. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 30.05.2021) смотреть онлайн
Выпуск 23 | 30.05.2021 | Сезон 16

В остросоциальном проекте Один за всех 16 сезон 23 выпуск от 30.05.2021 за помощью в студию обратились две неравнодушные женщины. Яна и Александра стали свидетелями жутких издевательств над двумя беззащитными детьми. На теле восьмилетнего Илюши и его сестренки Софии они не нашли живого места!

В 23 выпуске проекта Один за всех 2021 женщины еще долго не могли прийти в себя, ведь увиденное глубоко поразило и напугало их. Все тело малышей было усеяно ужасными ожогами! Представительница службы по делам детей видела огромное количество инцидентов за свою многолетнюю работу, однако этот случай еще долго не мог выйти у нее из головы.

Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 23 выпуск от 30.05.2021 и узнайте:

  • Действительно ли родители пытали своих детей?

  • Почему бабушка и дедушка обвинили в этой ситуации маленького Илюшу?

  • Смогли ли горе-родители найти слова, чтобы оправдать себя?

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 23 мая 2021

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