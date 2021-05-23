Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 22 выпуск от 23.05.2021, чтобы увидеть развязку новой семейной драмы.

Героиней нового выпуска стала Виктория. Женщина наслаждалась жизнью на полную, ведь каждый день ее окружали радостный смех детей, забота и любовь мужа. Но месяц назад от семейного очага остался только темный пепел… В 22 выпуске остросоциального проекта Один за всех 2021 Виктория поделилась своей трагедией: мужчина забрал двух старших детей, ушел жить к своей матери и запретил ей общаться с малышами.

Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 22 выпуск от 23.05.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать:

Почему мужчина был настроен так радикально?

Какие шокирующие признания соседей о Виктории шокировали всех гостей в студии?

Кто из родителей на самом деле представлял угрозу для детей?

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 16 мая 2021