Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 22 випуск від 23.05.2021, аби побачити розв’язку нової сімейної драми.

Героїнею нового випуску стала Вікторія. Жінка насолоджувалася життям на повну, адже щодня її оточували радісний сміх дітей, турбота і кохання чоловіка. Але місяць тому від родинного вогнища залишився лише темний попіл… У 22 випуску гостросоціального проєкту Один за всіх 2021 Вікторія поділилася своєю трагедією: чоловік забрав двох старших дітей, пішов жити до своєї матері та заборонив їй спілкуватися з малятами.

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 22 випуск від 23.05.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися:

Чому чоловік був налаштований так радикально?

Які приголомшливі зізнання сусідів про Вікторію шокували всіх гостей у студії?

Хто з батьків насправді становив загрозу для дітей?

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 16 травня 2021