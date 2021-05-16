Гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 21 випуск від 16.05.2021 покаже вічну суперечку батьків і дітей, яка часом призводить до моторошних наслідків…

Головною героїнею нового випуску стала Анна. Багатодітна матір, яка перебувала при надії. Жінка не мала часу насолоджуватися очікуванням наступної дитини, адже переймалася за чоловіка, якого звинуватили в педофілії!

У 21 випуску проєкту Один за всіх 2021 до студії завітав колишній чоловік Анни зі своєю новою пасією. Вони звинуватили Максима в розбещенні 10-річної Таї. Нова дружина Олександра звинуватила рідну матір у байдужості до доньки та розповіла моторошні зізнання дівчинки про домагання вітчима.

Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 21 випуск від 16.05.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся:

Чи справді Максим розбещував малолітню Таю?

Яка приголомшлива правда про Олександра виплила просто в студії?

З ким залишилася дівчинка після завершення проєкту?



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