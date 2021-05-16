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Video: Один за всех: выпуск 21 от 16.05.2021

Последний 21 выпуск Один за всех 16 мая 2021 расскажет историю мужчины, которого обвинили в педофилии. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 16.05.2021) смотреть онлайн
Выпуск 21 | 16.05.2021 | Сезон 16

Остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 21 выпуск от 16.05.2021 покажет вечный спор родителей и детей, которая порой приводит к жутким последствиям…

Главной героиней нового выпуска стала Анна. Многодетная мать, которая находилась в интересном положении. У женщины не было времени наслаждаться ожиданием следующего ребенка, ведь переживала за мужа, которого обвинили в педофилии!

В 21 выпуске проекта Один за всех 2021 в студию пришел бывший муж Анны со своей новой пассией. Они обвинили Максима в развращении 10-летней Таи. Новая жена Александра обвинила родную мать в равнодушии к дочери и рассказала жуткие признания девочки о домогательствах отчима.

Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 21 выпуск от 16.05.2021 на сайте СТБ и узнайте:

  • Действительно ли Максим развращал малолетнюю Таю?

  • Какая шокирующая правда об Александре всплыла прямо в студии?

  • С кем осталась девочка после завершения проекта?
     

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 9 мая 2021

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