Остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 21 выпуск от 16.05.2021 покажет вечный спор родителей и детей, которая порой приводит к жутким последствиям…

Главной героиней нового выпуска стала Анна. Многодетная мать, которая находилась в интересном положении. У женщины не было времени наслаждаться ожиданием следующего ребенка, ведь переживала за мужа, которого обвинили в педофилии!

В 21 выпуске проекта Один за всех 2021 в студию пришел бывший муж Анны со своей новой пассией. Они обвинили Максима в развращении 10-летней Таи. Новая жена Александра обвинила родную мать в равнодушии к дочери и рассказала жуткие признания девочки о домогательствах отчима.

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Действительно ли Максим развращал малолетнюю Таю?

Какая шокирующая правда об Александре всплыла прямо в студии?

С кем осталась девочка после завершения проекта?



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