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Video: Один за всех: выпуск 20 от 09.05.2021

Последний 20 выпуск Один за всех 09 мая 2021 расскажет историю 14-летнего Михаила и его братьев, которых мать оставила на неделю с одним хлебом и водой. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 09.05.2021) смотреть онлайн
Выпуск 20 | 09.05.2021 | Сезон 16

Вы смотрите главный остросоциальный проект страны Один за всех 16 сезон 20 выпуск от 09.05.2021 на сайте СТБ. Не проходите мимо и станьте частью нового расследования вместе с ведущим и экспертами.

Со слезами на глазах в студию проекта пришел 14-летний Михаил. Мальчик рассказал щемящую историю, которая недавно случилась с ним и его братьями. В 20 выпуске проекта Один за всех 2021 мальчик признался: родная мать оставила их на неделю с одним хлебом и водой!

Но слова Михаила отрицали знакомые матери и сама женщина. Они заверили: дома была еда, а Наталья отсутствовала всего сутки! Неужели мальчик выдумал эту ситуацию, чтобы отомстить маме и лишить ее родительских прав? Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 20 выпуск от 09.05.2021. Поставьте точку в этой спорной ситуации и узнайте, на чьей стороне была правда.

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