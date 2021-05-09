Вы смотрите главный остросоциальный проект страны Один за всех 16 сезон 20 выпуск от 09.05.2021 на сайте СТБ. Не проходите мимо и станьте частью нового расследования вместе с ведущим и экспертами.

Со слезами на глазах в студию проекта пришел 14-летний Михаил. Мальчик рассказал щемящую историю, которая недавно случилась с ним и его братьями. В 20 выпуске проекта Один за всех 2021 мальчик признался: родная мать оставила их на неделю с одним хлебом и водой!

Но слова Михаила отрицали знакомые матери и сама женщина. Они заверили: дома была еда, а Наталья отсутствовала всего сутки! Неужели мальчик выдумал эту ситуацию, чтобы отомстить маме и лишить ее родительских прав? Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 20 выпуск от 09.05.2021. Поставьте точку в этой спорной ситуации и узнайте, на чьей стороне была правда.

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