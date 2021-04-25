Не пропустите новый отчаянный крик о помощи героев остросоциального проекта. Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 19 выпуск от 25.04.2021 на сайте СТБ. Узнайте, удалось ли ведущему и экспертам выполнить главную миссию – помочь обиженным и наказать виновных.

В студию обратилась Галина и ее муж Дмитрий. Женщина призналась, что ее сводную 5-летнюю сестру изнасиловал ее родной дядя! В 19 выпуске остросоциального проекта Один за всех 2021 приехала делегация из села, чтобы защитить потенциального обидчика Михаила. Женщины убеждали всех вокруг в непричастности мужчины к такому преступлению. Также в студию пришли и родители девочки, которые назвали Галину лгуньей и обвинили в изнасиловании дочки ее благоверного Дмитрия! Смотрите онлайн проект Один за всех 16 сезон 19 выпуск от 25.04.2021 на сайте СТБ. Узнайте, кто представлял настоящую угрозу для девочки.

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