Не пропустіть новий відчайдушний крик про допомогу героїв гостросоціального проєкту. Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 19 випуск від 25.04.2021 на сайті СТБ. Дізнайтеся, чи вдалося ведучому й експертам виконати головну місію – допомогти скривдженим і покарати винуватців.

До студії звернулася Галина та її чоловік Дмитро. Жінка зізналася, що її зведену 5-річну сестру зґвалтував її рідний дядько! У 19 випуску гостросоціального проєкту Один за всіх 2021 приїхала делегація із села, аби захистити потенційного кривдника Михайла. Жінки переконували всіх довкола в непричетності чоловіка до такого злочину. Також до студії завітали й батьки дівчинки, які назвали Галину брехухою і звинуватили у зґвалтуванні доньки її благовірного Дмитра! Дивіться онлайн проєкт Один за всіх 16 сезон 19 випуск від 25.04.2021 на сайті СТБ. Дізнайтеся, хто становив справжню загрозу для дівчинки.

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