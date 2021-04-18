Вони – вороги несправедливості, безчестя та брехні, а їхня місія – уберегти людей від зустрічі з цими бідами. Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 18 випуск від 18.04.2021 на сайті СТБ.

Цього разу по допомогу звернулася молода бабуся Ольга. Одного дня її маленький 11-місячний онук Максимко разом із батьками завітав до неї у гості. Але втішатися жінці залишалося недовго: на тілі немовляти бабуся виявила значні сліди від побиття. У 18 випуску гостросоціального проєкту Один за всіх 2021 експертам і ведучому довелося поставити крапку в заплутаній справі та знайти кривдника дитини. Хто з дорослих міг так жорстоко познущатися з Максимчика? І які жахи довелося пережити дитині в родині, де панувала ненависть і жорстокість? Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 18 випуск від 18.04.2021 просто зараз і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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