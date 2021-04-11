Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 17 випуск від 11.04.2021. Цього разу темою розслідування став прецедент, який сколихнув всю країну своєю жорстокістю. 39-річна Наталя викинула своє новонароджене маля у громадський туалет і лишила його напризволяще. На щастя, фортуна була на боці хлопчика та подарувала йому шанс на життя.

У 17 випуску Один за всіх 2021 ведучий та експерти почули подробиці моторошної знахідки просто зі слів жінки, яка дивом врятувала дитину. Також до студії завітав і батько врятованого немовляти. 28-річний Арсен зізнався, що не знав про стан дружини й тому виявився обдуреним. Усі місцеві жителі селища та навіть чоловік були готові вчинити самосуд над горе-матір’ю. Натомість сама Наталя своєї провини в цьому не бачила та прийшла на проєкт, аби захистити материнську гідність і розповісти власну версію. Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 17 випуск від 11.04.2021 на сайті СТБ – почуйте це першими та дізнайтеся, чи пролунало каяття з вуст жінки.

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