21-е століття продемонструвало стрімкий розвиток людського розуму, але й показало: деякі з нас так і не навчилися людяності та співчуттю. Дивіться гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 16 випуск від 04.04.2021 на сайті СТБ. Ведучий та експерти вкотре виконали головну місію – стали на варті правосуддя та захисту скривджених. Героєм нового випуску став Костянтин, який протягом року страждав від розлуки з донькою. Чоловік звернувся до студії гостросоціального проєкту Один за всіх 2021, аби повернути найціннішу людину – маленьку Марійку. За словами Костянтина, дівчинку викрала його дружина, яка останнім часом опустилася на саме дно та почала вживати наркотики. Ольга не змовчала та викрила страшну правду про «ласкавого батька», який знущався з донечки.

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 16 випуск, аби дізнатися:

Хто з батьків становив справжню загрозу для дівчинки?

Яка правда шокувала всіх присутніх у студії?

Чи підтвердилися слова Костянтина про залежність дружини?

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 28 березня 2021