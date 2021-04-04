21-й век продемонстрировал стремительное развитие человеческого разума, но и показал: некоторые из нас так и не научились человечности и состраданию. Смотрите остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 16 выпуск от 04.04.2021 на сайте СТБ. Ведущий и эксперты в очередной раз выполнили главную миссию – стали на страже правосудия и защиты обиженных. Героем нового выпуска стал Константин, который в течение года страдал от разлуки с дочкой. Мужчина обратился в студию остросоциального проекта Один за всех 2021, чтобы вернуть самого ценного человека – маленькую Машу. По словам Константина, девочку похитила его жена, которая в последнее время опустилась на самое дно и начала употреблять наркотики. Ольга не умолчала и разоблачила страшную правду о «ласковом отце», который издевался над доченькой.

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Кто из родителей представлял настоящую угрозу для девочки?

Какая правда шокировала всех присутствующих в студии?

Подтвердились ли слова Константина о зависимости жены?

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