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Video: Один за всех: выпуск 16 от 04.04.2021

Последний 16 выпуск Один за всех 04 апреля 2021 расскажет историю об отце, который борется за право жить со своей дочерью и воспитывать ее. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 04.04.2021) смотреть онлайн
Выпуск 16 | 04.04.2021 | Сезон 16

21-й век продемонстрировал стремительное развитие человеческого разума, но и показал: некоторые из нас так и не научились человечности и состраданию. Смотрите остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 16 выпуск от 04.04.2021 на сайте СТБ. Ведущий и эксперты в очередной раз выполнили главную миссию – стали на страже правосудия и защиты обиженных. Героем нового выпуска стал Константин, который в течение года страдал от разлуки с дочкой. Мужчина обратился в студию остросоциального проекта Один за всех 2021, чтобы вернуть самого ценного человека – маленькую Машу. По словам Константина, девочку похитила его жена, которая в последнее время опустилась на самое дно и начала употреблять наркотики. Ольга не умолчала и разоблачила страшную правду о «ласковом отце», который издевался над доченькой.

Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 16 выпуск от 04.04.2021, чтобы узнать:

  • Кто из родителей представлял настоящую угрозу для девочки?

  • Какая правда шокировала всех присутствующих в студии?

  • Подтвердились ли слова Константина о зависимости жены?

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 28 марта 2021

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