Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 17 выпуск от 11.04.2021. В этот раз темой расследования стал прецедент, который всколыхнул всю страну своей жестокостью. 39-летняя Наталья выбросила своего новорожденного малыша в общественный туалет и оставила его на произвол судьбы. К счастью, фортуна была на стороне мальчика и подарила ему шанс на жизнь.

В 17 выпуске Один за всех 2021 ведущий и эксперты услышали подробности жуткой находки просто со слов женщины, которая чудом спасла ребенка. Также в студию пришел и отец спасенного младенца. 28-летний Арсен признался, что не знал о положении жены и поэтому оказался обманутым. Все местные жители поселка и даже муж были готовы совершить самосуд над горе-матерью. Но вот сама Наталья своей вины в этом не видела и пришла на проект, чтобы защитить материнское достоинство и рассказать свою версию. Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 17 выпуск от 11.04.2021 на сайте СТБ – услышьте это первыми и узнайте, прозвучало ли раскаяние из уст женщины.

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