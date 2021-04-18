Они – враги несправедливости, бесчестия и лжи, а их миссия – уберечь людей от встречи с этими бедами. Смотрите онлайн остросоциальный проект Один за всех 16 сезон 18 выпуск от 18.04.2021 на сайте СТБ.

В этот раз за помощью обратилась молодая бабушка Ольга. В один день ее маленький 11-месячный внук Максим приехал вместе с родителями к ней в гости. Но радоваться женщине оставалось недолго: на теле младенца бабушка обнаружила значительные следы от побоев. В 18 выпуске остросоциального проекта Один за всех 2021 экспертам и ведущему пришлось поставить точку в запутанном деле и найти обидчика ребенка. Кто из взрослых мог так жестоко поиздеваться над Максимкой? И какие ужасы пришлось пережить ребенку в семье, где царила ненависть и жестокость? Смотрите онлайн Один за всех 16 сезон 18 выпуск от 18.04.2021 прямо сейчас и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 11 апреля 2021