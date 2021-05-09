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Video: Один за всіх: випуск 20 від 09.05.2021

Останній 20 випуск Один за всіх 09 травня 2021 розповість історію 14-річного Михайла та його братів, яких мати залишила на тиждень з одним хлібом і водою. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 09.05.2021) дивитись онлайн
Випуск 20 | 09.05.2021 | Сезон 16

Ви дивитеся головний гостросоціальний проєкт країни Один за всіх 16 сезон 20 випуск від 09.05.2021 на сайті СТБ. Не пройдіть повз і станьте частиною нового розслідування разом із ведучим і експертами.

Зі сльозами на очах до студії проєкту завітав 14-річний Михайло. Хлопчик розповів щемливу історію, яка нещодавно трапилася з ним і його братиками. У 20 випуску проєкту Один за всіх 2021 хлопчик зізнався: рідна матір залишила їх на тиждень з однією хлібиною і водою!

Але слова Михайла заперечили знайомі матері та сама жінка. Вони запевнили: вдома була їжа, а Наталя була відсутня всього добу! Невже хлопчик видумав цю ситуацію, аби помститися матері та позбавити її батьківських прав? Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 20 випуск від 09.05.2021. Поставте крапку в цій спірній ситуації і дізнайтеся, на чиєму боці була правда.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 25 квітня 2021

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