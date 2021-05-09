Ви дивитеся головний гостросоціальний проєкт країни Один за всіх 16 сезон 20 випуск від 09.05.2021 на сайті СТБ. Не пройдіть повз і станьте частиною нового розслідування разом із ведучим і експертами.

Зі сльозами на очах до студії проєкту завітав 14-річний Михайло. Хлопчик розповів щемливу історію, яка нещодавно трапилася з ним і його братиками. У 20 випуску проєкту Один за всіх 2021 хлопчик зізнався: рідна матір залишила їх на тиждень з однією хлібиною і водою!

Але слова Михайла заперечили знайомі матері та сама жінка. Вони запевнили: вдома була їжа, а Наталя була відсутня всього добу! Невже хлопчик видумав цю ситуацію, аби помститися матері та позбавити її батьківських прав? Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 20 випуск від 09.05.2021. Поставте крапку в цій спірній ситуації і дізнайтеся, на чиєму боці була правда.

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