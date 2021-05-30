У гостросоціальному проєкті Один за всіх 16 сезон 23 випуск від 30.05.2021 по допомогу до студії звернулися дві небайдужі жінки. Яна та Олександра стали свідками моторошних знущань з двох беззахисних дітей. На тілі восьмирічного Іллюші та його сестрички Софійки вони не знайшли живого місця!

У 23 випуску проєкту Один за всіх 2021 жінки ще довго не могли прийти до тями, адже побачене глибоко вразило і налякало їх. Усе тіло малечі було всіяне жахливими опіками! Представниця служби у справах дітей бачила величезну кількість інцидентів за свою багаторічну роботу, однак цей випадок ще довго не міг вийти в неї з голови.

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 23 випуск від 30.05.2021 і дізнайтеся:

Чи справді батьки катували своїх дітей?

Чому бабуся і дідусь звинуватили в цій ситуації маленького Іллюшу?

Чи змогли горе-батьки знайти слова, аби виправдати себе?

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 23 травня 2021