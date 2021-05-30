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Video: Один за всіх: випуск 23 від 30.05.2021

Останній 23 випуск Один за всіх 30 травня 2021 розповість історію про батька, який вгамовував дитину розпеченою кочергою. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 30.05.2021) дивитись онлайн
Випуск 23 | 30.05.2021 | Сезон 16

У гостросоціальному проєкті Один за всіх 16 сезон 23 випуск від 30.05.2021 по допомогу до студії звернулися дві небайдужі жінки. Яна та Олександра стали свідками моторошних знущань з двох беззахисних дітей. На тілі восьмирічного Іллюші та його сестрички Софійки вони не знайшли живого місця!

У 23 випуску проєкту Один за всіх 2021 жінки ще довго не могли прийти до тями, адже побачене глибоко вразило і налякало їх. Усе тіло малечі було всіяне жахливими опіками! Представниця служби у справах дітей бачила величезну кількість інцидентів за свою багаторічну роботу, однак цей випадок ще довго не міг вийти в неї з голови.

Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 23 випуск від 30.05.2021 і дізнайтеся:

  • Чи справді батьки катували своїх дітей?

  • Чому бабуся і дідусь звинуватили в цій ситуації маленького Іллюшу?

  • Чи змогли горе-батьки знайти слова, аби виправдати себе?

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 23 травня 2021

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