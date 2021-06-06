Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 24 випуск від 06.06.2021 на сайті СТБ.

Нова історія варта вашої уваги, адже вона могла б запросто скласти конкуренцію гостросюжетній мелодрамі! Останнім часом багатодітна матір Анна жила з однією думкою – як повернути свого благовірного в родину. Її чоловік Євген пішов із сім’ї, але не так далеко, а прямісінько до сусідки!

У 24 випуску гостросоціального проєкту Один за всіх 2021 головна героїня зізналася: вона вдавалася до всіх способів, аби її коханий змінив своє рішення на її користь. Усе почалося з погроз на адресу розлучниці, а закінчилося покірним відчаєм. Анна прийняла той факт, що коханий ділитиме ліжко з нею і коханкою!

Дивіться онлайн Один за всіх 16 сезон 24 випуск від 06.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся:

– Якими зізнаннями здивував головний самець усіх присутніх у студії?

– Чи недарма чубилися дві жінки?

– Невже Євген жив не з двома, а відразу з трьома жінками?

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 30 травня 2021