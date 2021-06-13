У проєкті Один за всіх 16 сезон 25 випуск від 13.06.2021 ведучий Сергій Костира та експерти зібралися в одній студії, аби допомогти учасникам нового випуску поставити крапки над і та відновити справедливість.

Героїнями проєкту стали дві небайдужі жінки, які розповіли про приголомшливий моторошний випадок, що стався нещодавно в Одесі. Посеред білого дня жінка хотіла продати двох рідних доньок знайомій за 40 тисяч гривень і пляшку горілки! У 25 випуску Один за всіх 2021 Лариса та Жанна не могли стримати сліз, адже не раз ставали свідками звіриного ставлення батьків до беззахисних крихіток.

Захистити своє звання ідеальних батьків визвалися Христина з Микитою, які запевнили: сусіди звели на них наклеп і захотіли відібрати дітей з родини обманним шляхом. Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 25 випуск від 13.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, яка сторона хотіла для дівчаток щастя і захисту.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 6 червня 2021