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Video: Один за всіх: випуск 25 від 13.06.2021

Останній 25 випуск Один за всіх 13 червня 2021 розповість історію жінки, яка хотіла продати двох рідних доньок знайомій за пляшку горілки. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 13.06.2021) дивитись онлайн
Випуск 25 | 13.06.2021 | Сезон 16

У проєкті Один за всіх 16 сезон 25 випуск від 13.06.2021 ведучий Сергій Костира та експерти зібралися в одній студії, аби допомогти учасникам нового випуску поставити крапки над і та відновити справедливість.

Героїнями проєкту стали дві небайдужі жінки, які розповіли про приголомшливий моторошний випадок, що стався нещодавно в Одесі. Посеред білого дня жінка хотіла продати двох рідних доньок знайомій за 40 тисяч гривень і пляшку горілки! У 25 випуску Один за всіх 2021 Лариса та Жанна не могли стримати сліз, адже не раз ставали свідками звіриного ставлення батьків до беззахисних крихіток.

Захистити своє звання ідеальних батьків визвалися Христина з Микитою, які запевнили: сусіди звели на них наклеп і захотіли відібрати дітей з родини обманним шляхом. Дивіться онлайн гостросоціальний проєкт Один за всіх 16 сезон 25 випуск від 13.06.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, яка сторона хотіла для дівчаток щастя і захисту.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 6 червня 2021

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