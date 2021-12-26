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Video: Один за всех: выпуск 18 от 26.12.2021

Последний 18 выпуск Один за всех 26 декабря 2021 расскажет историю Любви Рудык, которая умоляет спасти ее и детей от мужа-изверга. Сможет ли ведущий Сергей Костыра помочь с решением проблемы в студии Один за всех 2021. Последний выпуск (эфир от 26.12.2021) смотреть онлайн
Выпуск 18 | 26.12.2021 | Сезон 17

В проекте Один за всех 17 сезон 18 выпуск от 26.12.2021 Любовь Рудык умоляет спасти ее и детей от мужа-изверга. По словам женщины, она чуть ли не ежедневно страдает от физического насилия 29-летнего военного Богдана. Как только мужчина вернулся с войны на востоке Украины, жизнь Любви превратилась в ад: любимый мужчина ее бьет, душит и угрожает убить. Самое страшное то, что в 18 выпуске проекта Один за всех 2021 от агрессии отца страдают и дети – 2-летний Артем и 7-летняя Полина. В присутствии дочери мужчина избивал ее любимого кота, а с ребенком на руках бился головой о стену! Сам Богдан называет обвинение жены ложью и хочет спасти детей от бесстыдной матери. Как только он узнал, как Любовь зарабатывает на жизнь, едва не потерял рассудок. Кем работает женщина? Почему ее работа может навредить Артему и Полине? И кто действительно желает добра детям? Не пропустите самое резонансное расследование сезона – смотрите онлайн проект Один на всех 17 сезон 18 выпуск от 26.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Один за всех 2021 последний выпуск от 19 декабря 2021

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