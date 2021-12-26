В проекте Один за всех 17 сезон 18 выпуск от 26.12.2021 Любовь Рудык умоляет спасти ее и детей от мужа-изверга. По словам женщины, она чуть ли не ежедневно страдает от физического насилия 29-летнего военного Богдана. Как только мужчина вернулся с войны на востоке Украины, жизнь Любви превратилась в ад: любимый мужчина ее бьет, душит и угрожает убить. Самое страшное то, что в 18 выпуске проекта Один за всех 2021 от агрессии отца страдают и дети – 2-летний Артем и 7-летняя Полина. В присутствии дочери мужчина избивал ее любимого кота, а с ребенком на руках бился головой о стену! Сам Богдан называет обвинение жены ложью и хочет спасти детей от бесстыдной матери. Как только он узнал, как Любовь зарабатывает на жизнь, едва не потерял рассудок. Кем работает женщина? Почему ее работа может навредить Артему и Полине? И кто действительно желает добра детям? Не пропустите самое резонансное расследование сезона – смотрите онлайн проект Один на всех 17 сезон 18 выпуск от 26.12.2021 на СТБ.

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