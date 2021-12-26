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Video: Один за всіх: випуск 18 від 26.12.2021

Останній 18 випуск Один за всіх 26 грудня 2021 розповість історію Любові Рудик, яка благає врятувати її та дітей від чоловіка-нелюда. Чи зможе ведучий Сергій Костира допомогти розв'язати проблему у студії Один за всіх 2021. Останній випуск (ефір від 26.12.2021) дивитись онлайн
Випуск 18 | 26.12.2021 | Сезон 17

У проєкті Один за всіх 17 сезон 18 випуск від 26.12.2021 Любов Рудик благає врятувати її та дітей від чоловіка-нелюда. За словами жінки, вона чи не щодня потерпає від фізичного насилля 29-річного військового Богдана. Як тільки чоловік повернувся з війни на сході України, життя Любові перетворилося на пекло: коханий чоловік її б’є, душить і погрожує вбити. Найстрашніше те, що в 18 випуску проєкту Один за всіх 2021 від агресії батька страждають і діти – 2-річний Артем та 7-річна Поліна. У присутності доньки чоловік бив її улюбленого кота, а з дитиною на руках бився головою об стіну! Сам Богдан називає звинувачення дружини брехнею та хоче врятувати дітей від безсоромної матері. Як тільки він дізнався, як Любов заробляє на життя, то ледь не втратив глузд. Ким працює жінка? Чому її робота може нашкодити Артему та Поліні? І хто насправді бажає добра дітям? Не пропустіть найрезонансніше розслідування сезону – дивіться онлайн проєкт Один на всіх 17 сезон 18 випуск від 26.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Один за всіх 2021 останній випуск від 19 грудня 2021

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