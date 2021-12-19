Ви дивитесь онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 17 випуск від 19.12.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогоднішня історія шокує та доводить до сліз. 5-річну Уляну та 6-місячну Дарину небайдужі люди знайшли в закинутій будівлі. Протягом п’яти годин дівчатка перебували на морозі серед купи сміття та використаних шприців. На щастя, дітей вчасно помітили та передали на обстеження в місцеву лікарню.

У 17 випуску проєкту Один за всіх 2021 поліціянти відшукали матір дівчат, яка покинула їх напризволяще. Нею виявилася 20-річна Юлія Кривенко. Свекруха горе-матері Наталя Стаховська вражена вчинком невістки та вимагає, аби її суворо покарали за знущання з дітей. З цим не погоджується син Наталі та чоловік Юлії Антон. Мовляв, у тому, що сталося, винні лише діти. За його словами, старша донька, взявши на руки грудну сестричку, втекла від мачухи.

Як Юлія пояснить те, що відбулося з Уляною та Дариною? І що доводиться переживати дівчаткам щодня поруч із батьками? Не пропустіть – дивіться онлайн Один за всіх 17 сезон 17 випуск від 19.12.2021 на СТБ.

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