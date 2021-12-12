У проєкті Один за всіх 17 сезон 16 випуск від 12.12.2021 Лариса та Петро прагнуть позбавити свою невістку Валентину материнських прав на 8-річну Аліну та 7-річну Богдану. На Водохреща жінка вирішила розважитися з коханцем і на два дні покинула донечок напризволяще. Голодних і змерзлих дітей виявили небайдужі односельці, які одразу викликали правоохоронців. Врятованих сестричок згодом передали Ларисі та Петру – бабусі та дідусі з татового боку.

У 16 випуску проєкту Один за всіх 2021 пара повідомила: протягом року вони намагаються забрати онучок під свою опіку. Приводом для цього стала не тільки ситуація, яка сталася на Водохреща. Аліна та Богдана розповіли рідним подробиці непростого дитинства. Виявилося, що коханці матері вчиняли над ними наругу…

Чому служби в справах дітей досі не позбавили Валентину материнських прав? Як сама жінка коментує подібні звинувачення? І чи дійсно бабуся та дідусь прагнуть врятувати онучок від невістки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Один за всіх 17 сезон 16 випуск від 12.12.2021 на СТБ.

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